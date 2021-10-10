Ірак закрив повітряний простір та кордони. Ще за 2 дні до виборів проголосували правоохоронці, ув'язнені та внутрішньо переміщені особи.

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Щоб слідкувати за безпекою під час голосування, залучили понад 250 тисяч співробітників служби безпеки. Військовослужбовці, поліція та антитерористичні сили розгорнули війська біля виборчих дільниць.

Хто бере участь у виборах

У конкурсі беруть участь понад 3 240 кандидатів, серед них 950 жінок. Голова виборчої комісії Іраку заявив, що перші результати виборів оголосять протягом 24 годин.

Прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадхімі вже проголосував. Крім того, він закликав усіх громадян Іраку теж взяти участь у виборах.

Вийдіть, проголосуйте і змініть свою реальність заради Іраку та свого майбутнього,

– сказав Мустафа аль-Кадхімі.

Зауважимо, в Іраку мають обрати новий парламент на п'ятому такому голосуванні після того, як вторгнення під керівництвом США у 2003 році скинуло Саддама Хусейна.