Во время брифинга 29 января премьер Грузии заявил, что покидает свой пост и уходит в отставку.

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Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку

Ираклий Гарибашвили заявил, что обсуждал решение об отставке с командой.

Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра,

– сказал Гарибашвили.

Он также заявил, что в конце прошлого года он представил отчет общественности о его работе в течение трех лет.

Как известно, я начал работать на посту главы правительства второй срок в самый тяжелый период в условиях внутреннего и международного политического экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народ горжусь результатами которых мы достигли за этот период вместе с командой,

– сказал он.

Что известно об Ираклии Гарибашвили

Впервые Ираклий Гарибашвили вступил в должность премьер-министра Грузии еще в 2013 году, но 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.

Второй раз Гарибашвили стал премьер-министром 22 февраля 2021 года до этого он возглавлял Минобороны Грузии. Отставка Гарибашвили означает, что правительство снова будет утверждать парламент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ему предложили занять пост председателя партии "Грузинская мечта".

Напомним, 14 декабря Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующее решение было принято на заседании Европейского Совета в Брюсселе.