Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в соцсети Х (бывший твиттер).

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"Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", – сообщил Мишель.

Он отметил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

По его словам, ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной после того, как страна достигнет "необходимого уровня соответствия критериям членства".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал решение, но достаточно сдержанно и лаконично.

"Приветствую! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!", - написал он.

Зеленский поздравил народ Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и поздравил с этим решением Еврокомиссии народ Грузии.

"Поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что "получил приветствие в связи с решением по Украине".

"Место Грузии – в нашем общем европейском доме", – подчеркнул украинский лидер.

Важно ! Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Что этому предшествовало