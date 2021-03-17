В Иране обнародовали окончательный отчет о сбитии ракетами самолета МАУ в январе 2020 года. Трагедия произошла, утверждают в Тегеране, из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Он определил воздушное судно как вражескую цель.

В Тегеране подтвердили, что по самолету выпустили 2 ракеты. Таковы выводы органа гражданской авиации Ирана.

Читайте также Прекратить запугивание семей жертв: Украина присоединилась к заявлению о катастрофе МАУ

Как отреагировали на отчет в МИД Украины

Источник: фейсбук МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по авиакатастрофе.

То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете – ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление,

– сказал Кулеба.

Отметим, что Украина передала свои замечания к техническому отчету, который подготовил Иран, в конце февраля. В МИД подчеркнули, что это были 90 страниц текста с требованиями и предложениями. Киев настаивал, чтобы Тегеран приобщил их к финальному варианту.

Иран не хочет сообщать имена подозреваемых

Расследование относительно авиакатастрофы прокуратура Ирана завершила в феврале 2021. В причастности к катастрофе подозревают 10 высокопоставленных военных командиров. В украинском МИД отмечают, что Тегеран отказывается называть имена подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия.

Главное об авиакатастрофе над Тегераном

Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января 2020 года.

На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Все они погибли. В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе.

В документе указано, что пассажирский самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

В январе 2021 года Киеву предоставили уже технический отчет о трагедии.



Главное о крушении самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала