Визначив як "ворожу ціль": Іран каже, що літак МАУ збили через помилку оператора ППО
В Ірані оприлюднили остаточний звіт щодо збиття ракетами літака МАУ у січні 2020 року. Трагедія сталась, стверджують у Тегерані, через помилку оператора протиповітряної оборони. Він визначив повітряне судно як ворожу ціль.
Джерело:Arab News
В Тегерані підтвердили, що по літаку випустили 2 ракети. Такі висновки органу цивільної авіації Ірану.
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Як відреагували на звіт в МЗС України
Джерело: фейсбук МЗС України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану щодо авіатрощі.
Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин,
– сказав Кулеба.
Зазначимо, що Україна передала свої зауваження до технічного звіту, який підготував Іран, наприкінці лютого. В МЗС наголосили, що це було 90 сторінок тексту з вимогами та пропозиціями. Київ наполягав, щоб Тегеран долучив їх до фінального варіанту.
Іран не хоче повідомляти імена підозрюваних
Розслідування щодо авіатрощі прокуратура Ірану завершила у лютому 2021. Обвинувальний акт мають передати до суду. У причетності до катастрофи підозрюють 10 високопоставлений військових командирів. В українському МЗС наголошують, що Тегеран відмовляється називати імена підозрюваних, посилаючись на таємницю слідства.
Головне про авіатрощу над Тегераном
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня 2020 року.
- На борту перебували 176 людей. Усі вони загинули.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи.
- У документі вказано, що пасажирський літак був поцілений ракетами через людську помилку.
- У січні 2021 року Києву надали вже технічний звіт щодо трагедії.
Головне про катастрофу літака МАУ в Ірані /Інфографіка 24 каналу
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