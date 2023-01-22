Так, по словам иранского чиновника, его страна может выйти из Договора в ответ на недавнюю инициативу Европарламента. В ней, в частности, предлагается внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).
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Какая инициатива не устраивает Иран
Как отметили в Anadolu со ссылкой на ISNA, Европарламент 19 января принял резолюцию, включающую требования к Евросоюзу:
- введения дополнительных санкций против Ирана,
- введения санкций против иранского лидера аятоллы и президента,
- включения КСИР в список террористов.
Однако эта резолюция не имеет обязывающей силы. Более того, по словам Абдоллахияна, Жозеп Боррель недавно во время телефонного разговора подчеркнул, что в Европарламенте не стремились к реализации принятого решения. Оно являлось лишь выражением эмоционального подхода ряда представителей законодательного органа.
Угроза Ирана
Хосейн Амир Абдоллахиян ответил на вопрос о возможности выхода Ирана из ДНЯО или вывода наблюдателей МАГАТЭ из страны. Он подчеркнул, что если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, то Иран рассмотрит все варианты".
Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хотя и не имеют достаточного опыта. Если они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты,
– сказал он.
Заметим, что 16 лет назад, в 2007 году, Иран также угрожал пересмотреть свое членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Тогда власть страны не устраивало, что ей могут мешать реализовывать мирную ядерную программу.