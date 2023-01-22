Так, за словами іранського посадовця, його країна може вийти з Договору у відповідь на нещодавню ініціативу Європарламенту. У ній, зокрема, пропонується внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
Цікаво Ми не визнаємо Крим і Донбас російськими, – глава МЗС Ірану
Яка ініціатива не влаштовує Іран
Як зазначили в Anadolu з посиланням на ISNA, 19 січня Європарламент прийняв резолюцію, яка включає вимоги до Євросоюзу щодо:
- введення додаткових санкцій проти Ірану,
- санкцій проти іранського лідера аятоли та президента,
- включення КВІР до списку терористів.
Однак ця резолюція не має зобов'язуючої сили. Ба більше, за словами Абдоллахіяна, Жозеп Боррель нещодавно під час телефонної розмови йому підкреслив, що в Європарламенті не прагнули реалізації прийнятого рішення. Воно було лише виразом емоційного підходу низки представників законодавчого органу.
Погроза Ірану
Хосейн Амір Абдоллахіян відповів на питання щодо можливості виходу Ірану з ДНЯЗ або виведення спостерігачів МАГАТЕ з країни. Він підкреслив: якщо влада ЄС "не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, то Іран розгляне всі варіанти".
Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти,
– сказав він.
Зауважимо. що 16 років тому, у 2007-му, Іран також погрожував переглянути своє членство в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тоді владу країни не влаштовувало, що їй можуть заважати реалізовувати мирну ядерну програму.