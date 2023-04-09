В Иране уже заявили, что испытания дрона-камикадзе Me'raj-532 прошли успешно. Известно, что он снабжен поршневым двигателем.

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Рабочая высота Me'raj-532 составляет 3,6 киллометра. В воздухе такой дрон-камикадзе может находиться до 3 часов. Испытания провели, запуская Me'raj-532 с автомобиля во время движения.

Сообщают, что иранская сторона планирует привлечь эти дроны-камикадзе для различных своих задач. О поставках Me'raj-532 другим странам пока не говорится.

ISW о планах Ирана

В ISW заявили, что Иран хочет расширить военное сотрудничество с Россией. Тегеран помогает стране-террористке совершать геноцид украинцев. Иранские дроны-камикадзе атакуют украинские города.

В отчете американского Института изучения войны говорится, что Иран хочет еще больше расширить сотрудничество. В частности, для этого встретились министры иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и Сергей Лавров.

Абдоллахиан и Лавров, вероятно, обсудили продолжение усилий России по закупке иранских систем вооружения для использования в Украине и завершенное соглашение о предоставлении Россией Ирану штурмовиков Су-35,

– отмечают аналитики ISW.

Иран пытается удерживать двусторонние отношения со страной-террористкой.