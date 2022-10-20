Уровень этой угрозы можно объяснить одним лишь числом 313 – именно за столько секунд ракета типа "Скад" преодолевает расстояние в 300 километров. Об этом в стриме 24 канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Какие ракеты Иран может предоставить России

Следовательно, именно такое время будет для того, чтобы спрятаться, от начала воздушной тревоги до момента прилета. В общем это лишь немного больше 5 минут.

Специалист также напомнил, что ранее говорилось и о возможной поставке России ракет из КНДР. У этой авторитарной страны на вооружении также есть ракеты типа "Скад".

"Кстати, они находятся и на вооружении в Беларуси. Приблизительно в 2000-х годах ее сняли с вооружения и поставили на консервацию в России", – рассказывает Олег Катков.

Олег Катков о дронах из Ирана и оружии на войне: смотрите видео

По его словам, Россия может заказать у Ирана либо такие ракеты "Эльбрус" или производные от нее, либо же ракеты Fateh-110, производные от "Луна-М". Дальность "Скадов" составляет 300 километров, а боевая часть – более тонны.

Учитывая пусковые районы из Беларуси и оккупированного Крыма, это позволяет бить далеко вглубь. У Ирана есть определенные модернизации, где дальность увеличивается, но боевая часть уменьшается,

– отметил эксперт.

В то же время у оригинального "Скада" характеристики – 300 километров дальность, которые она преодолевает за 313 секунд, с боевой частью в 1 тонну. Отклонение от точки прицеливания – 500 метров.

Что такое "Скад"

Это ракетный комплекс 9К72 "Эльбрус", более известный по натовскому названию Scud. Это комплексы с баллистической ракетой Р-17, которые были созданы еще в конце 50-х – начале 60-х годов, а приняты на вооружение в 1962 году.

Не только скоростью

Специалист отмечает, что скорость таких ракет может быть не единственной морокой для Украины. А еще и то, что их сложно перехватить. Он сравнил с крылатыми ракетами, которые гораздо труднее отследить.

Крылатые ракеты, если они уже замечены, можно сбить даже с переносного зенитно-ракетного комплекса, а наши Вооруженные Силы уже и такое демонстрируют. А запуск баллистической ракеты заметно сразу, но чтобы гарантированно ее уничтожить, нужны мощные зенитно-ракетные комплексы,

– рассказывает Олег Катков.

Даже комплекс С-300, наиболее массовый в Вооруженных Силах Украины, не дает значительной гарантии перехвата баллистической ракеты. Следовательно, эксперт убежден, что если Иран действительно передаст баллистические ракеты, они будут значительно более сложной целью и большей угрозой, чем дроны-камикадзе.