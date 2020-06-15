Самолет авиакомпании МАУ в Тегеране сбили иранской ракетой. Однако Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу. Однако убеждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки.

Иран отказался брать на себя международную ответственность за авиакатастрофу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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По словам Енина, о причинах катастрофы самолета можно будет говорить только после завершения расследования.

Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование,

– отметил заместитель министра.

И добавил, что тогда будут выяснены абсолютно все обстоятельства трагедии. Сейчас Иран настаивает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.

при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет сбили ракетой , выпущенной иранскими военными.

, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Украина требует от Ирана объективного расследования , а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании. По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала