Иран не взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ, – Енин
Самолет авиакомпании МАУ в Тегеране сбили иранской ракетой. Однако Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу. Однако убеждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки.
Иран отказался брать на себя международную ответственность за авиакатастрофу, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.
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По словам Енина, о причинах катастрофы самолета можно будет говорить только после завершения расследования.
Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование,
– отметил заместитель министра.
И добавил, что тогда будут выяснены абсолютно все обстоятельства трагедии. Сейчас Иран настаивает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала