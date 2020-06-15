Літак авіакомпанії МАУ в Тегерані збили іранською ракетою. Однак Іран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за авіакатастрофу. Натомість переконує, що трагедія сталася через людську помилку.

Іран відмовився брати на себе міжнародну відповідальність за авіакатастрофу, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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За словами Єніна, про причини катастрофи літака можна буде говорити тільки після завершення розслідування.

Ми вважаємо, що воза не можна ставити перед конями, відповідно, говорити про причину можна буде лише після того, як буде повністю завершено як технічне, так і кримінальне розслідування,

– наголосив заступник міністра.

Та додав, що тоді будуть з'ясовані абсолютно всі обставини трагедії. Наразі Іран наполягає, що катастрофа сталася через людську помилку.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак збили ракетою , випущеною іранськими військовими.

, випущеною іранськими військовими. У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування , а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії. У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу