Навколо чорних скриньок зі збитого в Ірані літака МАУ – багато ігор, – МЗС
У МЗС України Іран назвали важким переговорником у справі щодо збитого іранською ракетою літака МАУ. Встановленню обставин трагедії заважають труднощі, пов'язані з розшифруванням бортових самописців.
Ключові моменти щодо авіакатастрофи літака МАУ
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Три ключові моменти для Києва:
- встановлення об'єктивної причини того, що сталося. Для цього потрібні чорні скриньки. Без дешифрування встановлення повноцінної картини не буде повністю легітимним;
- компенсації для родин усіх загиблих і авіакомпанії;
- притягнення винних до відповідальності
Одне з проблемних питань – розшифрування чорних скриньок
Щодо чорних скриньок, то довкола них відбувається багато ігор. Але я переконаний, що все врешті-решт відбудеться в рамках міжнародних процедур з повним дотриманням усіх правил,
– наголосив очільник МЗС.
Під час засідань Ради ІКАО представники Ірану дійсно говорять про свою готовність передати чорні скриньки для розшифровки у Францію. Ми сподіваємось, що це не є порожніми словами. Проте на шляху до Франції ми маємо побачити їх в Україні,
– зазначив Кулеба.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, його збили.
- Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.
- Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У цій справі було затримано шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
Загиблі внаслідок авіакатастрофи в Ірані / Інфографіка 24 каналу