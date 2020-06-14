У МЗС України Іран назвали важким переговорником у справі щодо збитого іранською ракетою літака МАУ. Встановленню обставин трагедії заважають труднощі, пов'язані з розшифруванням бортових самописців.

Ключові моменти щодо авіакатастрофи літака МАУ

Дмитро Кулеба зазначив, що для української сторони в розслідуванні авіакатастрофи важливі три ключові моменти. Про це він повідомив в інтерв'ю Голова МЗСзазначив, що для української сторони в розслідуванні авіакатастрофи важливі три ключові моменти. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу

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Три ключові моменти для Києва:

встановлення об'єктивної причини того, що сталося. Для цього потрібні чорні скриньки. Без дешифрування встановлення повноцінної картини не буде повністю легітимним;

компенсації для родин усіх загиблих і авіакомпанії;

притягнення винних до відповідальності

Одне з проблемних питань – розшифрування чорних скриньок

Досі невирішеним залишається питання щодо розшифрування самописців.

Щодо чорних скриньок, то довкола них відбувається багато ігор. Але я переконаний, що все врешті-решт відбудеться в рамках міжнародних процедур з повним дотриманням усіх правил,

– наголосив очільник МЗС.

Раніше Іран звернувся по допомогу до Франції. Там чорні скриньки мають розшифрувати за присутності представників інших причетних до питання країн і ІКАО (Міжнародної організації з цивільної авіації).

Під час засідань Ради ІКАО представники Ірану дійсно говорять про свою готовність передати чорні скриньки для розшифровки у Францію. Ми сподіваємось, що це не є порожніми словами. Проте на шляху до Франції ми маємо побачити їх в Україні,

– зазначив Кулеба.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

Трагедія трапилася 8 січня 2020 року . Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, його збили.

. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, його збили. Внаслідок падіння літака загинули 176 людей . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.

Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У цій справі було затримано шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Загиблі внаслідок авіакатастрофи в Ірані / Інфографіка 24 каналу