В МИД Украины Иран назвали тяжелым переговорщиком по делу о сбитом иранской ракетой самолете МАУ. Установлению обстоятельств трагедии мешают трудности, связанные с расшифровкой бортовых самописцев.

Ключевые моменты по авиакатастрофе самолета МАУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для украинской стороны в расследовании авиакатастрофы важны три ключевых момента. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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Три ключевых момента для Киева:

установление объективной причины случившегося. Для этого нужны черные ящики. Без дешифровки установка полноценной картины не будет полностью легитимной;

компенсации для семей всех погибших и авиакомпании;

привлечение виновных к ответственности

Один из проблемных вопросов – расшифровка черных ящиков

До сих пор нерешенным остается вопрос о расшифровке самописцев.

Насчет черных ящиков, то вокруг них происходит много игр. Но я убежден, что все в конце-концов состоится в рамках международных процедур с полным соблюдением всех правил,

– подчеркнул глава МИД.

Ранее Иран обратился за помощью к Франции. Там черные ящики должны расшифровать в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Во время заседаний Совета ИКАО представители Ирана действительно говорят о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова. Однако на пути во Францию мы должны увидеть их в Украине,

– отметил Кулеба.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

Трагедия случилась 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, его сбили.

В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время было обострение взаимоотношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.

Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По этому делу были задержаны шесть подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Погибшие в результате авиакатастрофы в Иране / Инфографика 24 канала