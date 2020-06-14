Вокруг черных ящиков со сбитого в Иране самолета МАУ – много игр, – МИД
В МИД Украины Иран назвали тяжелым переговорщиком по делу о сбитом иранской ракетой самолете МАУ. Установлению обстоятельств трагедии мешают трудности, связанные с расшифровкой бортовых самописцев.
Ключевые моменты по авиакатастрофе самолета МАУ
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для украинской стороны в расследовании авиакатастрофы важны три ключевых момента. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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Три ключевых момента для Киева:
- установление объективной причины случившегося. Для этого нужны черные ящики. Без дешифровки установка полноценной картины не будет полностью легитимной;
- компенсации для семей всех погибших и авиакомпании;
- привлечение виновных к ответственности
Один из проблемных вопросов – расшифровка черных ящиков
До сих пор нерешенным остается вопрос о расшифровке самописцев.
Насчет черных ящиков, то вокруг них происходит много игр. Но я убежден, что все в конце-концов состоится в рамках международных процедур с полным соблюдением всех правил,
– подчеркнул глава МИД.
Ранее Иран обратился за помощью к Франции. Там черные ящики должны расшифровать в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО (Международной организации гражданской авиации).
Во время заседаний Совета ИКАО представители Ирана действительно говорят о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова. Однако на пути во Францию мы должны увидеть их в Украине,
– отметил Кулеба.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Трагедия случилась 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, его сбили.
- В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время было обострение взаимоотношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.
- Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По этому делу были задержаны шесть подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Погибшие в результате авиакатастрофы в Иране / Инфографика 24 канала