Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде стало первым официальным комментарием Тегерана о нападении. Он назвал обвинения "безосновательными".

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Выступая на пресс-конференции Хатибзаде также отметил, что "подобные игры в обвинения – не новость".

Власти Израиля уже призвали международное общество принять решительные меры в отношении Тегерана. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид добавил, что поручил дипломатам инициировать в ООН меры в ответ на "террористические" действия Тегерана.

Обратите внимание! Нефтяной танкер MT Mercer Street принадлежит японской компании, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная фирма Zodiac Maritime.

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