Заява офіційного представника Міністерства закордонних справ Ірану Саїда Хатібзаде стала першим офіційним коментарем Тегерана про напад. Він назвав звинувачення "безпідставними".

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Виступаючи на пресконференції Хатібзаде також зазначив, що "подібні ігри у звинувачення – не новина".

Влада Ізраїлю вже закликала міжнародне товариство вжити рішучих заходів щодо Тегерана. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід додав, що доручи дипломатам ініціювати в ООН заходи у відповідь на "терористичні" дії Тегерана.

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