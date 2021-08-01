Добою пізніше ЗМІ отримали підтвердження про загибель двох членів екіпажу. Мовиться про громадян Великої Британії та Румунії.

Тиждень тому Ізраїль у вогні: атаки з Сектору Гази призвели до пожеж

Атака на танкер – свідчення того, що стосунки Ізраїлю та Ірану стрімко погіршуються

У нападі на танкер Mercer Street, який стався проти ночі 30 липня, уряд Ізраїлю звинуватив Іран – "експортера тероризму".

Оператор судна, британська компанія, повідомила про загибель 2 людей на борту.

Представники флоту США, кораблі якого перебували поруч, кажуть, що атакували танкер дрони-камікадзе.

До слова, саме американці взяли танкер під охорону після нападу та доправили його у невказане безпечне місце.

У чому складність ситуації: річ у тім, що судном управляє британська компанія, належить воно ізраїльському бізнесмену, напад стався у водах Оману, а двоє загиблих – громадяни Великої Британії та Румунії.



Залученість багатьох країн може спровокувати масштабний міжнародний скандал.

Як реагують на ситуацію Іран та Ізраїль

Тим часом в Ірані не надто й заперечують свою причетність: у місцевих державних ЗМІ (наприклад, на каналі Al-Alam) сміливо кажуть, що атака на танкер стала "відповіддю на недавню ізраїльську атаку" на аеропорт у Сирії.

А в уряді Ізраїлю прямо заявляють, що "Іран поширює у світі насильство та руйнування", а ще й загрожує міжнародній торгівлі.

Іран – це не просто проблема Ізраїлю. Це експортер тероризму, руйнувань та нестабільності, які завдають нам усім болю!

– цитує главу МЗС країни Яїра Лапіда South China Morning Post.

Нараз відомо, що це щонайменше п'ята атака за 2021 рік на ізраїльське судно, і в Ізраїлі збираються на це відповісти.

Попередня атака була 3 липня На ізраїльське судно в Індійському океані здійснили напад