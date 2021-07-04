Водночас зазначається, що життю та здоров'ю екіпажу нічого не загрожує. Про це повідомляв телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела у міноборони Ізраїлю.
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В оборонному відомстві також поінформували, що їхні представники наразі перевіряють, чи не причетні до інциденту іранські сили.
- Раніше ліванські ЗМІ стверджували, що на вантажний корабель в Індійському океані напали зі зброєю.
Як передає інформплатформа Marine Traffic, судно CSAV Tyndal йшло під ліберійським прапором з Саудівської Аварії та зупинилося біля узбережжя ОАЕ.
Відносини Ірану та Ізраїлю: що відомо
- Відносини між державами загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у Багдаді.
- Спецоперацію у січні 2020 року провели американські військові. ЗМІ писали, що США допомагали розвідники з Ізраїлю.
- На тлі цього в Ірані до парламенту внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" ізраїльську державу.
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