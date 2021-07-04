Водночас зазначається, що життю та здоров'ю екіпажу нічого не загрожує. Про це повідомляв телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела у міноборони Ізраїлю.

Читайте також У Червоному морі підірвалось судно Ірану

В оборонному відомстві також поінформували, що їхні представники наразі перевіряють, чи не причетні до інциденту іранські сили.

Раніше ліванські ЗМІ стверджували, що на вантажний корабель в Індійському океані напали зі зброєю.

Як передає інформплатформа Marine Traffic, судно CSAV Tyndal йшло під ліберійським прапором з Саудівської Аварії та зупинилося біля узбережжя ОАЕ.

Відносини Ірану та Ізраїлю: що відомо

Відносини між державами загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у Багдаді.

Спецоперацію у січні 2020 року провели американські військові. ЗМІ писали, що США допомагали розвідники з Ізраїлю.

На тлі цього в Ірані до парламенту внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" ізраїльську державу.

До теми Іран випустив ракету на ізраїльський корабель поблизу ОАЕ