Іран звинуватив Ізраїль у підготовці провокацій та запланованих нападах на американців, провину за які скинуть на Тегеран. Тель-Авів у відповідь назвав ці заяви нісенітницями, але й натяком на те, що "Іран шукає привід, аби накинутися на Ізраїль".

Між Ізраїлем та Іраном виникла напруга

3 січня очільник міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф звернувся до президента США Дональда Трампа. "Не потрап у пастку, Трампе", – написав іранець у твіттері, а поруч із цим прямо заявив, що творцем пастки буде Ізраїль. Що відбувалося далі – розповідає 24 канал.

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Того ж дня в Ізраїлі новину, яка розлетілася світовими ЗМІ, не прокоментували. Але вже 4 січня міністр енергетики Ізраїлю і член кабінету безпеки країни Юваль Штайніц заявив: слова Заріфа – "повна нісенітниця".

Ми слухали цей абсурд Заріфа, що Ізраїль зробить терористичні атаки проти США. Це справді повна нісенітниця,

– процитувала слова Штайніца місцева газета "Гаарец".

Міністр також додав: "З іншого боку, це застереження – ознака того, що Іран націлився на Ізраїль. Що шукає привід, аби накинутися на Ізраїль". На його думку, зараз країні треба бути просто готовою до будь-чого.

Чому 3 січня на Близькому Сході загострилася ситуація

3 січня – перші роковини вбивства американцями у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані. Операцію санкціонував Трамп, а допомагали, за даними американських же журналістів, розвідники з Ізраїлю.

Цього дня 2021 року біля аеропорту Багдада, де й сталося вбивство у 2020, зібралися люди, аби вшанувати пам'ять Сулеймані. Деякі ЗМІ навіть почали писати, що люди пішли на штурм летовища, однак такого насправді не відбувалося.

Також у мережі тиражували начебто заяву президента Ірану Хассана Рухані, у якій мовилося, що Дональд Трамп помре через кілька днів. У пресслужбі Рухані змушені були виступити з офіційним спростуванням.

Окрім того, 2 січня розвідка США заявила, що Іран підвищив рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці. І того ж дня Тегеран повідомив ООН про те, що буде збагачувати уран понад дозволену норму.

Утім, на щастя, чогось дійсно екстраординарного у регіоні в день загибелі Сулеймані не сталося. Та ситуація залишається напруженою.