У неділю, 3 січня, в Ірані повісили 3 людей. Двох із них звинуватили у терористичній діяльності, третього – у пограбуваннях та вбивствах.

Страти відбулися у провінції Сістан-Белуджистан. Про це повідомляє "Радіо Свобода". Актуально Які країни досі використовують смертну кару: моторошні факти Деталі Двох страчених – Хассана Дехварі та Еліаса Каландарзехі – затримали ще у 2014 році. У чоловіків начебто знайшли велику кількість вибухових речовин і зброю. Дехварі та Каландарзехі звинуватили у співпраці з екстремістським угрупованням "Джейш аль-Адль". Саме його вважають винним у низці терактів в Ірані. Окрім того, страчених звинувачували у самостійній організації вибухів та вбивстві фахівців безпекових служб, а також цивільного населення. Американські правозахисники заявили, що чоловіків в ув'язненні катували. Третього страченого звали Омід Махмудзехі. Чоловіка звинуватили у збройних пограбуваннях та вбивствах. Зверніть увагу! Лише за 2020 рік в Ірані стратили понад 250 людей.