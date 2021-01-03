В воскресенье, 3 января, в Иране повесили 3 человека. Двое из них обвинили в террористической деятельности, третьего – в грабежах и убийствах.

Казни состоялись в провинции Систан-Белуджистан. Об этом сообщает "Радио Свобода". Актуально Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты Детали Двух казненных – Хассана Дехвари и Элиаса Каландарзехи – задержали еще в 2014 году. У мужчин вроде бы нашли большое количество взрывчатых веществ и оружие.

Дехвари и Каландарзехи обвинили в сотрудничестве с экстремистской группировкой "Джейш аль-Адль". Именно его считают виновным в ряде терактов в Иране. Кроме того, казненных обвиняли в самостоятельной организации взрывов и убийстве специалистов служб безопасности, а также гражданского населения.

Американские правозащитники заявили, что мужчин в заключении пытали.

Третьего казненного звали Омид Махмудзехи. Мужчину обвинили в вооруженных ограблениях и убийствах. Обратите внимание! Лишь в 2020 году в Иране казнили больше 250 человек.