В Иране казнили сразу 3 людей: в чем их обвиняли
В воскресенье, 3 января, в Иране повесили 3 человека. Двое из них обвинили в террористической деятельности, третьего – в грабежах и убийствах.
Казни состоялись в провинции Систан-Белуджистан. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Детали
- Двух казненных – Хассана Дехвари и Элиаса Каландарзехи – задержали еще в 2014 году. У мужчин вроде бы нашли большое количество взрывчатых веществ и оружие.
- Дехвари и Каландарзехи обвинили в сотрудничестве с экстремистской группировкой "Джейш аль-Адль". Именно его считают виновным в ряде терактов в Иране. Кроме того, казненных обвиняли в самостоятельной организации взрывов и убийстве специалистов служб безопасности, а также гражданского населения.
- Американские правозащитники заявили, что мужчин в заключении пытали.
- Третьего казненного звали Омид Махмудзехи. Мужчину обвинили в вооруженных ограблениях и убийствах.
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