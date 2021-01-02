Іран офіційно повідомив структури ООН, що збирається збагачувати уран до 20%. Це порушує ядерну угоду, якою Тегерану поставили максимум у 3,67%, однак ще не є достатнім показником, аби остерігатися створення ядерної зброї.

Іран збагачуватиме уран понад дозволене

Іран офіційно повідомив МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії, яке входить до загальної системи міжнародних організацій ООН) про намір збагачувати уран до 20%. Деталі про це розповіли у BBC.

Читайте також На судні знайшли міну: у Перській затоці евакуйовують танкер

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проінформував про плани Ірану Раду Безпеки Організації об'єднаних націй. Відомо, що Іран хоче збагачувати уран до 20%, але не відомо, коли саме він це робитиме.

Зверніть увагу: ядерна угода 2015 року, яку Іран підписав спільно зі США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією, дозволяє Тегерану збагачувати уран тільки до показника у 3,67%.

Збагачений на 3,67% уран використовують в енергетичних реакторах атомних станцій, він не підходить для створення ядерної зброї (для неї треба уран, збагачений на 90%).

Що слід пам'ятати про ядерну угоду та конфронтацію Ірану зі світом

Угода 2015 року містить низку обмежень для ядерної програми Ірану – в обмін на зняття санкцій з країни. Однак коли в США президентом став Дональд Трамп, він розкритикував угоду і вивів свою країну з неї.

Решта учасників тоді заявили про намір дотримуватися угоди й далі. Але от Іран скористався демаршем Трампа та заявив, що тепер вважає себе вправі деякі домовленості порушити. І одразу почав збагачувати уран до 4,5%.

У 2020 році сталося одразу кілька важливих інцидентів, через які Іран пішов на конфронтацію зі світовою спільнотою:

Спершу між Іраном та США відносини зайшли у критичну фазу, коли Трамп санкціонував вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Це сталося в ніч на 3 січня 2020, у відповідь Іран обстрілював американські бази. Апогеєм же стала трагедія з українським літаком МАУ, збитим іранськими ракетами 8 січня.

А в листопаді 2020 вбили одного з головних науковців ядерної програми Ірану Мохсена Фахрізаде. Саме після цього парламент країни ухвалив закон, у якому серед іншого прописали і можливість збагачувати уран до 20%, і блокування доступу інспекторів ООН до ядерних об’єктів у Фордо та Натанзі.

Іран, утім, завжди заперечує, що збирається створювати ядерну зброю. Та світ цьому вірить не надто. Як ситуація розвиватиметься – чимало залежатиме від стратегії щодо Ірану, яку втілюватиме новий президент США Джо Байден.