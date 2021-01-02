Иран официально сообщил структуры ООН, что собирается обогащать уран до 20%. Это нарушает ядерное соглашение, в котором Тегерану поставили максимум в 3,67%, однако еще не является достаточным показателем, чтобы остерегаться создания ядерного оружия.

Иран будет обогащать уран более разрешенного показателя

Иран официально уведомил МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии, которое входит в общую систему международных организаций ООН) о намерении обогащать уран до 20%. Детали об этом рассказали в BBC .

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе проинформировал о планах Ирана Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Известно, что Иран хочет обогащать уран до 20%, но не известно, когда именно он это будет делать.

Обратите внимание: ядерная сделка 2015 года, которую Иран подписал совместно с США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией, позволяет Тегерану обогащать уран только до показателя в 3,67%.

Обогащенный на 3,67% уран используют в энергетических реакторах атомных станций, он не подходит для создания ядерного оружия (для него надо уран, обогащенный на 90%).

Что следует помнить о ядерном соглашении и конфронтации Ирана с миром

Соглашение 2015 года содержит ряд ограничений для ядерной программы Ирана – в обмен на снятие санкций со страны. Однако когда в США президентом стал Дональд Трамп, он раскритиковал соглашение и вывел свою страну из нее.

Остальные участники тогда заявили о намерении придерживаться соглашения и дальше. Но вот Иран воспользовался демаршем Трампа и заявил, что теперь считает себя вправе некоторые договоренности нарушить. И сразу начал обогащать уран до 4,5%.

В 2020 году произошло сразу несколько важных инцидентов, из-за которых Иран пошел на конфронтацию с мировым сообществом:

Сначала между Ираном и США отношения зашли в критическую фазу, когда Трамп санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Это произошло в ночь на 3 января 2020, в ответ Иран обстреливал американские базы. Апогеем же стала трагедия с украинским самолетом МАУ , сбитым иранскими ракетами 8 января.

А в ноябре 2020 убили одного из главных ученых ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Именно после этого парламент страны принял закон, в котором среди прочего прописали и возможность обогащать уран до 20%, и блокирование доступа инспекторов ООН к ядерным объектам в Фордо и Натанзе.