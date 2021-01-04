Иран обвинил Израиль в подготовке провокаций и запланированных нападениях на американцев, вину за которые сбросят на Тегеран. Тель-Авив в ответ назвал эти заявления чепухой, но и намеком на то, что "Иран ищет повод, чтоб наброситься на Израиль".

Между Израилем и Ираном возникло напряжение

3 января глава министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф обратился к президенту США Дональду Трампу. " Не попади в ловушку, Трамп", – написал иранец в твиттере , а рядом с этим прямо заявил, что создателем ловушки будет Израиль. Что происходило дальше – рассказывает 24 канал.

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В тот же день в Израиле новость, которая разлетелась по мировых СМИ, не прокомментировали. Но уже 4 января министр энергетики Израиля и член кабинета безопасности страны Юваль Штайниц заявил: слова Зарифа – "полная чушь".

Мы слушали этот бред Зарифа, что Израиль совершит террористические атаки против США. Это действительно полная чепуха,

– процитировала слова Штайница местная газета "Гаарец" .

Министр также добавил: "С другой стороны, это предостережение – признак того, что Иран нацелился на Израиль. Что ищет повод, чтобы наброситься на Израиль". По его мнению, сейчас стране нужно быть просто готовой ко всему.

Почему 3 января на Ближнем Востоке обострилась ситуация

3 января – первая годовщина убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Операцию санкционировал Трамп, а помогали, по данным американских же журналистов, разведчики из Израиля.

В этот день 2021 года возле аэропорта Багдада, где и произошло убийство в 2020, собрались люди, чтобы почтить память Сулеймани. Некоторые СМИ даже начали писать, что люди пошли на штурм аэродрома, однако такого на самом деле не происходило.

Также в сети тиражировали якобы заявление президента Ирана Хассана Рухани, в котором говорилось, что Дональд Трамп умрет через несколько дней. В пресс-службе Рухани вынуждены были выступить с официальным опровержением.

Кроме того, 2 января разведка США заявила, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе. И в тот же день Тегеран сообщил ООН о том, что будет обогащать уран более разрешенной нормы.