Так, в Иране отрицают пребывание своего военного офицера на территории Украины для обучения российских оккупантов. Представитель МИД страны Насер Канаани назвал заявления Киева безосновательными.

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Эмоциональная реакция Ирана

Канаани подтвердил принципиальную позицию Ирана по противодействию войне и подчеркнул необходимость прекращения конфликта и решения "споров" между Россией и Украиной мирным путем.

Он отметил, что такие якобы "безосновательные" заявления выдвигаются с конкретными политическими мотивами и целями. Он добавил, что эти обвинения противоречат "принципиальному подходу" Исламской Республики Иран к конфликту в Украине.

Что предшествовало

Еще 24 августа СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении иранскому генералу, который научил россиян бить "Шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак

Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса.

По данным следствия, он непосредственно помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что Тегеран поставляет России военное оружие, которое и использует против Украины.