Так, в Ірані заперечили перебування свого військового офіцера на території України задля навчання російських окупантів. Речник МЗС країни Насер Канаані назвав заяви Києва безпідставними.

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Емоційна реакція Ірану

Канаані підтвердив принципову позицію Ірану щодо протидії війні та наголосив на необхідності припинення конфлікту та вирішення "суперечок" між Росією та Україною мирним шляхом.

Він зазначив, що такі нібито "безпідставні" заяви висуваються з конкретними політичними мотивами та цілями. Він додав, що ці звинувачення суперечать "принциповому підходу" Ісламської Республіки Іран до конфлікту в Україні.

Що передувало

Ще 24 серпня СБУ і ОГП заочно повідомили про підозру іранському генералу, який навчив росіян бити "Шахедами" по Україні і особисто координував 20 атак

Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса.

За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що Тегеран постачає Росії військову зброю, яка та використовує проти України.