Так, відповідне привітання розмістило міністерство закордонних справ в соцмережі X, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

До речі Іран може передати Росії сотні балістичних ракет для війни проти України, – Reuters

Що не так з привітанням від Ірану

Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з Днем Незалежності,

– цинічно заявили в МЗС.

Також оприлюднили фото українського й іранського прапорів.

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Іран цинічно привітав Україну з Днем Незалежності / Фото МЗС Ірану

Зауважимо, що впродовж повномасштабної війни Іран активно допомагає Росії. Зокрема, передає дрони-камікадзе "Шахед", якими бійці Путіна атакують цивільну інфраструктуру (зокрема, житлові будинки й енергетику) і вбивають мирних жителів, зокрема, дітей.

До речі, СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчив російських військових бити "Шахедами" по Україні й особисто координував 20 атак. Йдеться про Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, що у 2022 році приїхав до окупованого Криму та привіз групу іранських інструкторів БпЛА. Він координував дії окупантів з запусків "Shahed-136" та "Mohajer-6" по цивільній інфраструктурі України.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Тегеран може надати Москві сотні балістичних ракет. Зокрема, Fath-360 і Ababil.

До речі, російські загарбники вивозять до Ірану українське зерно, викрадене на тимчасово окупованих територіях.

У жовтні 2022 року в МЗС України заявили: "Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України".