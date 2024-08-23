Як Росія транспортує зерно в Іран

Аграрну продукцію спочатку потягами перевозять з Луганської області до Каспійського моря, а вже потім до місця призначення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Водночас Центр національного спротиву повідомляє, що в Кремлі незадоволені падінням врожайності на окупованій частині Херсонської області.

Хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС,

– говорять у центрі.

На Херсонщині російські окупанти розграбували фермерські господарства і зернотоки, вивезли врожай, селітру й дизельне пальне. Крім того, російські окупанти вирубують ліс на тимчасово захоплених територіях України.

Важливо Російські підприємства з початку повномасштабної агресії організовували "заготівлю лісу" у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.