Способны ли эти предоставленные Ираном дроны изменить ситуацию на фронте в пользу врага, проанализировал 24 Канал.

К теме Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила

Россия получила от Ирана еще 3 вида беспилотников

В общей сложности журналисты назвали три вида новых беспилотников, полученных от Ирана российскими захватчиками. В частности:

12 Shahed-191 и Shahed-129,

6 дронов Mohajer-6.

Количество переданных России БпЛА достаточно мало, чтобы изменить ситуацию на фронте. К тому же они могут стать достижимыми целями для ВСУ.

Как разведчики Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 могут быть полезны для россиян и помочь им в ведении разведки. Впрочем, чтобы быть эффективными как ударные дроны, этим беспилотникам придется глубже залетать в украинское воздушное пространство и подвергать себя опасности быть сбитыми. Заметим, что каждая такая потеря – это миллионы долларов.

Таким образом, новые иранские дроны на вооружении россиян помогут им с разведкой, однако, "ударную" функцию придется выполнять самолетам и вертолетам. Что, собственно, сейчас и происходит на Донбассе. Там оккупанты чуть не ежедневно теряют либо свои штурмовики, либо Ка-52.

Кроме того, наличие дронов-разведчиков никак не помогает врагу избегать повторения старых ошибок. Россияне также гонят колонны техники и подставляют ее под удары ВСУ.

Обратите внимание! Shahed-191 и Shahed-129 раньше в украинском небе не фиксировались. Это ударные беспилотники, обладающие системой наведения на цели и способными нести высокоточные ракеты. Shahed-129 разработала в 2012 году иранская компания "Shahed Aviation Industries" для Воздушно-Космических Силы Корпуса Стражей Исламской Революции. Конструкторы вдохновлялись американским БпЛА MQ-1 Predator и израильским дроном Hermes 450.