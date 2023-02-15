Способны ли эти предоставленные Ираном дроны изменить ситуацию на фронте в пользу врага, проанализировал 24 Канал.
К теме Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила
Россия получила от Ирана еще 3 вида беспилотников
В общей сложности журналисты назвали три вида новых беспилотников, полученных от Ирана российскими захватчиками. В частности:
- 12 Shahed-191 и Shahed-129,
- 6 дронов Mohajer-6.
Количество переданных России БпЛА достаточно мало, чтобы изменить ситуацию на фронте. К тому же они могут стать достижимыми целями для ВСУ.
Как разведчики Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 могут быть полезны для россиян и помочь им в ведении разведки. Впрочем, чтобы быть эффективными как ударные дроны, этим беспилотникам придется глубже залетать в украинское воздушное пространство и подвергать себя опасности быть сбитыми. Заметим, что каждая такая потеря – это миллионы долларов.
Таким образом, новые иранские дроны на вооружении россиян помогут им с разведкой, однако, "ударную" функцию придется выполнять самолетам и вертолетам. Что, собственно, сейчас и происходит на Донбассе. Там оккупанты чуть не ежедневно теряют либо свои штурмовики, либо Ка-52.
Кроме того, наличие дронов-разведчиков никак не помогает врагу избегать повторения старых ошибок. Россияне также гонят колонны техники и подставляют ее под удары ВСУ.