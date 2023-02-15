Чи здатні ці надані Іраном дрони змінити ситуацію на фронті на користь ворога, проаналізував 24 Канал.

До теми Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала

Росія отримала від Ірану ще 3 види безпілотників

Загалом журналісти назвали три види нових безпілотників, які від Ірану отримали російські загарбники. Зокрема:

12 Shahed-191 і Shahed-129,

6 дронів Mohajer-6.

Кількість цих переданих Росії БпЛА доволі мала, аби змінити ситуацію на фронті. До того ж вони можуть стати досяжними цілями для ЗСУ.

Як розвідники Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6 можуть бути корисними для росіян та допомогти їм у веденні розвідки. Втім, аби бути ефективними як ударні дрони, цим безпілотникам доведеться глибше залітати в український повітряний простір й наражати себе на небезпеку бути збитими. Зауважимо, що кожна така втрата – це мільйони доларів.

Таким чином, нові іранські дрони на озброєнні росіян допоможуть їм із розвідкою, проте, "ударну" функцію доведеться виконувати літакам і гелікоптерам. Що, власне, наразі і відбувається на Донбасі. Там окупанти чи не щодня втрачають або свої штурмовики, або Ка-52.

Окрім того, наявність дронів-розвідників ніяк не допомагає ворогу уникати повторення старих помилок. Росіяни так само женуть колони техніки і підставляють її під удари ЗСУ.

Зверніть увагу! Shahed-191 і Shahed-129 раніше в українському небі не фіксували. Це ударні безпілотники, які мають систему наведення на цілі та здатні нести високоточні ракети. Shahed-129 розробила у 2012 році іранська компанія "Shahed Aviation Industries" для Повітряно-Космічних Сили Корпусу Вартових Ісламської Революції. Конструктори надихались американським БпЛА MQ-1 Predator та ізраїльським дроном Hermes 450.