Чи здатні ці надані Іраном дрони змінити ситуацію на фронті на користь ворога, проаналізував 24 Канал.
До теми Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала
Росія отримала від Ірану ще 3 види безпілотників
Загалом журналісти назвали три види нових безпілотників, які від Ірану отримали російські загарбники. Зокрема:
- 12 Shahed-191 і Shahed-129,
- 6 дронів Mohajer-6.
Кількість цих переданих Росії БпЛА доволі мала, аби змінити ситуацію на фронті. До того ж вони можуть стати досяжними цілями для ЗСУ.
Як розвідники Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6 можуть бути корисними для росіян та допомогти їм у веденні розвідки. Втім, аби бути ефективними як ударні дрони, цим безпілотникам доведеться глибше залітати в український повітряний простір й наражати себе на небезпеку бути збитими. Зауважимо, що кожна така втрата – це мільйони доларів.
Таким чином, нові іранські дрони на озброєнні росіян допоможуть їм із розвідкою, проте, "ударну" функцію доведеться виконувати літакам і гелікоптерам. Що, власне, наразі і відбувається на Донбасі. Там окупанти чи не щодня втрачають або свої штурмовики, або Ка-52.
Окрім того, наявність дронів-розвідників ніяк не допомагає ворогу уникати повторення старих помилок. Росіяни так само женуть колони техніки і підставляють її під удари ЗСУ.