Место выбрано, вероятно, учитывая то, чтобы атака выглядела так, будто БпЛа запустили поддерживаемые Ираном группы ополчения в Ираке. Этой атакой Иран хочет отомстить за убийства лидеров "Хезболлы" и ХАМАС на прошлой неделе.

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Лидер Хезболлы заявил, что война с Израилем вступила в "новую фазу"

Издание Al Jazeera сообщило, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в четверг, 1 августа, заявил о "новой фазе войны с Израилем". Он считает, что израильская сторона "пересекла красные линии".

"На всех фронтах поддержки мы вступили в новую фазу, которая отличается от предыдущей. Сегодня (Израилю – 24 Канал) приходится ждать, ждать гнева тех, кто почетны в этой нации, мести со стороны почетных людей этой нации... за всю пролитую кровь", – заявил лидер военизированной группировки.

Насралла также заверил, что ответ за убийство Израилем военного руководителя "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте "неизбежен" и речь идет о "реальном, изученном" ответе.

Израиль готов к ответу за убийство Шукры

Израиль заявил, что готовится к ответному удару со стороны Ирана и его союзников. В частности, издание The Jerusalem Post заявило, что Иран может атаковать Израиль 12 и 13 августа в Тиша-Бе-ав – день национального траура еврейского народа.

Израиль очень готов к любому сценарию – как оборонительного, так и наступательного. Мы взыщем очень высокую цену за любой акт агрессии против нас,

– заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Израильские военные также добавили, что Шукру был убит в ответ на нападение, в результате которого погибли 12 детей, которые играли в футбол в Мадждал-Шамсе на оккупированных сирийских Голанских высотах. Они также добавили, что тот руководил многочисленными атаками на израильские объекты.

Между тем "Хезболла" отрицает свою ответственность за этот инцидент. Насралла заявил, что их "внутренние расследования" показали, что они "не имеют ничего общего" с нападением.

США обязались защищать Израиль

В отчете Сирийской обсерватории по правам человека, которую сирийские военные аналитики обвиняют в "массовом выдумывании", также указано, что иранские прокси-группы якобы приказали не нацеливаться на американские военные базы, если США не будут участвовать в защите Израиля во время запланированного нападения.

Впрочем, Байден подчеркнул, что Штаты обязаны защищать безопасность Израиля "от всех угроз со стороны Ирана".

Эти угрозы поступили после того, как Израиль убил командира Хезболлы Фуада Шукра, через несколько дней после ракетного обстрела террористической группы, в результате которого погибли 12 молодых людей в городе Мадждал-Шамс на Голанских высотах. Смерть политического лидера ХАМАС Исмаила Гании, которая произошла через несколько часов в Тегеране, также многие приписывают Израилю, хотя он не взял на себя ответственность за это,

– объясняют израильские СМИ.