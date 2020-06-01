Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Исламской Республики Иран для разговора. Все из-за новых попыток нанести ущерб расследованию сбивания самолета МАУ над Тегераном и угрозы не отдать черные ящики.

Украинские дипломаты подозревают, что Иран умышленно пытается создать недоразумения между государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники.

К слову Иран не отдает черные ящики со сбитого самолета МАУ: их могут отправить во Францию

Одним из инструментов этого шантажа являются заявления о якобы отказе предоставлять черные ящики. Местные СМИ ранее сообщили, что правительство Ирана может отправить черные ящики во Францию ​​из-за "задержки с ответом от украинской стороны".

Сейчас мы консолидируем усилия для давления на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, и он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков,

– сообщил неназванный украинский дипломат.

Вместе с тем в МИД отметили, что пытаются сохранить консолидацию с другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе над Тегераном. Продолжат это делать и несмотря на шантаж со стороны Ирана.

"В Министерство иностранных дел уже пригласили посла Ирана Манучехра Моради. С ним планируется непростой разговор", – рассказал дипломат.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Трагедия произошла еще утром 8 января 2020 года. В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Иран всячески отрицал свою причастность к авиакатастрофе. Но потом под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.

Как пояснило правительство Ирана, пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время именно было обострение отношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.

Впрочем спустя почти полгода Иран так и не отдал черные ящики с украинского самолета. Это необходимо для того, чтобы определить точную причину авиакатастрофы, а следовательно и установить виновных.



Основные цифры и детали авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала