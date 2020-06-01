Міністерство закордонних справ України викликало посла Ісламської Республіки Іран для розмови. Усе через нові спроби завдати шкоди розслідуванню збиття літака МАУ над Тегераном і погрози не віддати чорні скриньки.

Українські дипломати підозрюють, що Іран зумисне намагається створити непорозуміння між державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела.

До слова Іран не віддає чорні скриньки зі збитого літака МАУ: їх можуть відправити у Францію

Одним з інструментів цього шантажу є заяви про буцімто відмову надавати чорні скриньки. Місцеві ЗМІ раніше повідомили, що уряд Ірану може відправити чорні скриньки у Францію через "затримку з відповіддю від української сторони".

Зараз ми консолідуємо зусилля для тиску на Іран з іншими потерпілими державами. Ірану це не подобається, тож він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок,

– повідомив неназваний український дипломат.

Разом з тим у МЗС наголосили, що намагаються зберегти консолідацію з іншими державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі над Тегераном. Продовжать це робити й попри шантаж з боку Ірану.

"До Міністерства закордонних справ уже запросили посла Ірану Манучехра Мораді. З ним планується непроста розмова", – розповів дипломат.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Трагедія трапилася ще зранку 8 січня 2020 року. Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Іран всіляко заперечував свою причетність до авіакатастрофи. Та згодом під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.

Як пояснив уряд Ірану, пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.

Втім через майже пів року Іран так і не віддав чорні скриньки з українського літака. Це необхідно для того, аби визначити точну причину авіакатастрофи, а отже і встановити винних.



Основні цифри і деталі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу