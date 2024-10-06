Об этом пишет издание Politico.

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Иран заявил, что поддержит прекращение огня в Ливане при определенном условии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал это заявление в пятницу в Бейруте, во время первого визита высокопоставленного иранского чиновника в ливанскую столицу после того, как на прошлой неделе в результате израильского авиаудара был убит глава Хезболлы Хасан Насраллу.

Глава иранского МИД Арагчи подчеркнул "важность использования всех дипломатических возможностей для поддержки Ливана и региона в борьбе с сионистским оккупационным режимом".

Пока иранский министр встречался с представителями Ливана и Хезболлы в Бейруте, Израиль продолжал наносить авиаудары по высшим командирам группировки, пишет Politico.