В случае ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана, Иран может заблокировать поставки нефти из Персидского залива и грозит выходом из ядерной сделки.

Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что "если враждебность будет расти и в дальнейшем", то они могут заблокировать и Ормузский пролив, отметило издание DW.

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Такие угрозы со стороны Ирана прозвучали на фоне заявления Белого дома о желании усилить санкционное давление на иранскую нефтяную отрасль. США планируют в начале мая отменить исключения в запрете покупки иранской нефти, которые позволяли Индии, Китаю, Японии и Турции импортировать ее без угроз санкций со стороны Америки.

Пока мы не намерены закрывать Ормузский пролив, если военные действия не достигнут того уровня, когда этого уже нельзя будет избежать. Если наша нефть не сможет проходить через Ормузский пролив, нефтепродукты других государств также не будут проходить по нему,

– отметил Багерия.

Президент Ирана Рухани и высшие военные командиры страны ранее угрожали сорвать поставки нефти из стран Персидского залива, если Вашингтон попытается ограничить ее экспорт Тегераном.

Ормузский пролив важен, поскольку связывает производителей сырой нефти на Ближнем Востоке с рынками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке.

Иран также пригрозил выйти из ядерной сделки 2015 года, если европейские государства не гарантируют ему возможности получать экономическую выгоду от экспорта нефти.

О какой соглашении идет речь?Ядерная сделка была заключена в июня 2015 года после многолетних переговоров между Ираном и группой из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ее цель – не допустить создания Ираном ядерного оружия при условии использования иранцами мирного атома.



Несмотря на соблюдение Ираном всех пунктов соглашения, в мая 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе Вашингтона из сделки. С тех пор США постепенно ужесточают санкции против Ирана.