Транзит российской нефти по территории Украины может быть восстановлен в мае

В пятницу, 26 апреля, в Минске состоялись переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба". Главный вопрос на встрече был о восстановлении работы нефтепровода.

Участие во встрече приняли председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ОАО "Транснефть" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент PERN S.А. Игорь Василевский.

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На странице "Укртранснафта" в Facebook отмечается, что стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, которая возникла из-за временной остановки нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение.

Представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Это означает, что в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может восстановить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям.

"Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба"). Все потому, что российская нефть некачественная, или содержит слишком большое количество хлора. Словакия тоже присоединилась к странам, которые отказались осуществлять транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу "Дружба".