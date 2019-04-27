Транзит російської нафти територією України може бути відновлено у травні

У п'ятницю, 26 квітня, у Мінську відбулися переговори операторів нафтотранспортної системи "Дружба". Головним питання на зустрічі було відновлення роботи нафтогону.

Участь у зустрічі взяли голова концерну "Белнефтехім" Андрій Рибаков, перший віце-президент ПАТ "Транснефть" Максим Гришанін, заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, заступник гендиректора з товарно-транспортних операцій АТ "Транснефть-Дружба" Володимир Росляков, генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко, президент PERN S.А. Ігор Василевський.

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На сторінці "Укртранснафти" у Facebook зазначається, що сторони обговорили пропозиції щодо можливих шляхів врегулювання ситуації, яка виникла через тимчасову зупинку нафтопроводу "Дружба" та визначили технічне рішення.

Представники Російської Федерації зобов’язалися відновити транзит якісної нафти нафтогоном з 3 травня 2019 року. Це означає, що у першій декаді травня південний напрямок "Дружби" може відновити стабільну роботу з перекачки нафти європейським споживачам.

"Укртранснафта" 25 квітня вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (магістральний нафтопровід "Дружба"). Усе тому, що російська нафта неякісна, бо має зависокий вміст хлору. Словаччина теж приєдналась до країн, які відмовились транзитувати неякісну російську нафту нафтопроводом "Дружба".