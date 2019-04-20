Білорусь вимагає від Росії компенсацій через неякісну нафту

Білоруський концерн "Белнефтехим" вимагатиме компенсації від російської "Транснафти" за постачання неякісної нафти. У ній проби показували перевищення вмісту хлорорганічних сполук у 100 разів.

Так, у Білорусі мають намір обговорити "всі можливі наслідки" таких порушень із "Транснафтою" вже у найближчий час, заявив голова білоруського концерну Андрій Рибаков, повідомляє Белта.

Читайте також: Росія заборонила експорт нафти в Україну

При цьому він наголосив, що білоруська сторона буде наполягати на "виробленні компенсаційних механізмів". Рибаков також зазначив, що потрібно замінити нафту якісним продуктом з відсутністю перевищення допустимої концентрації по хлорорганіці.

Зі свого боку, у російській "Транснафті" заявляють, що діятимуть відповідно до договорів.

У нас з білоруською стороною укладено договори на прокачування нафти, де обумовлені в тому числі дії сторін у разі перевищення норм органічних хлоридів у нафті. Ми діятимемо відповідно до цих договорів, – наголосили там.

Що не так із російською нафтою у Білорусі?Про те, що з Росії стала надходити неякісна нафта Urals, стало відомо ввечері 19 квітня. Першим про надходження неякісної нафти повідомив Мозирський нафтопереробний завод, окремі проби показували перевищення вмісту хлорорганічних сполук у сто разів. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи, їх

Зазначимо, Росія і Білорусь через нафту сперечаються не вперше. На початку листопада Мінськ і Москва розпочали активні переговори щодо ще одних компенсацій – через податкові маневри Росії у нафтовій сфері.

Що за нафтовий маневр і чого хоче Білорусь?Його Механізм передбачає поетапне зменшення експортних мит на нафту і нафтопродукти. Податковий маневр призведе до подорожчання нафти для Білорусі та зниження експортних мит на нафтопродукти, які в даний час є основним джерелом формування профіциту бюджету і спрямовуються на погашення зовнішнього держборгу. За оцінкою білоруського Мінфіну, втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 300 мільйонів доларів. Це призведе до щорічного подорожчання нафти для Білорусі більш ніж на 20 доларів за тонну, що радикально знизить рентабельність нафтопереробки в Білорусії. Крім того, в умовах єдиного митного простору з РФ Білорусія також буде змушена скасувати експортні мита на нафту і нафтопродукти.