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      Беларусь требует от России компенсаций из-за некачественной нефти

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      Беларусь жалуется на некачественную российскую нефть
      Беларусь жалуется на некачественную российскую нефть / Иллюстративное фото

      Белорусский концерн "Белнефтехим" будет требовать компенсацию от российской "Транснефти" за поставку некачественной нефти. В ней пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.

      Так, в Беларуси намерены обсудить "все возможные последствия" таких нарушений с "Транснефтью" уже в ближайшее время, заявил глава белорусского концерна Андрей Рыбаков, сообщает Белта.

      Читайте также: Россия запретила экспорт нефти в Украину

      При этом он подчеркнул, что белорусская сторона будет настаивать на "выработке компенсационных механизмов". Рыбаков также отметил, что нужно заменить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике.

      Со своей стороны, в российской "Транснефти" заявляют, что будут действовать согласно договорам.

      У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где обусловлены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами, отметили там.

      Что не так с российской нефтью в Беларуси?О том, что из России стала поступать некачественная нефть Urals, стало известно вечером 19 апреля. Первым о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы

      Отметим, Россия и Беларусь из-за нефти спорят не впервые. В начале ноября Минск и Москва начали активные переговоры относительно еще одних компенсаций – из-за налоговых маневров России в нефтяной сфере.

      Что за нефтяной маневр и чего хочет Беларусь?Его механизм предполагает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Беларуси. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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      Теги: Новости политики нефть Новости России Новости Беларуси
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