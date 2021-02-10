В МИД Ирана уверяют, что украинский самолет 8 января 2020 года не сбивали намеренно. В ведомстве отметили, что аудиозапись, на которой якобы министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зарифе говорит обратное, может быть поддельной.

На аудиозаписи, которую раздобыла канадская разведка, говорится об умышленном сбивании самолета.

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В Иране говорят, что на записи – не Зариф

В МИД Ирана говорят, что те высказывания, которые якобы употреблял Зариф, противоречат его культуре. Поэтому такая запись просто не может существовать.

Что касается расследования авиатехники, то, отмечают в дипведомстве, Иран будет придерживаться обязательств.

Тегеран будет последовательно выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами,

– добавил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Что известно об аудиозаписях канадской разведки

О наличии записи сообщил канал CBC. На записи – вроде бы разговор министра иностранных дел Ирана. Джавад Зариф отмечает, что катастрофа произошла, вероятно, из-за преднамеренного нападения на воздушное судно. Именно поэтому военное руководство страны не сможет до конца открыть правду, ведь это противоречит национальным интересам Ирана.

Спецпредставитель премьер-министра Канады по катастрофе Ральф Гудейл заявил, что разведка Канады получила эту аудиозапись в ноябре 2020 года.

Что говорят об аудиозаписи в Украине? Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что о записи узнал из СМИ, хотя до сих пор канадская сторона активно сотрудничала с украинской.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала