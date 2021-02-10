В МЗС Ірану запевняють, що український літак 8 січня 2020 року не збивали навмисно. У відомстві зазначили, що аудіозапис, на якому начебто міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф говорить протилежне, може бути підроблений.

На аудіозаписі, який роздобула канадська розвідка, мовиться про умисне збиття літака.

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В Ірані кажуть, що на записі – не Заріф

У МЗС Ірану кажуть, що ті висловлювання, які начебто вживав Заріф, суперечать його культурі. Тому такий запис просто не може існувати.

Щодо розслідування авіатрощі, то, наголошують у дипвідомстві, Іран дотримуватиметься зобов'язань.

Тегеран буде послідовно виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до внутрішніх і світових норм,

– додав офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Що відомо про аудіозаписи канадської розвідки

Про наявність запису повідомив канал CBC. На записі – начебто розмова міністра закордонних справ Ірану. Джавад Заріф зазначає, що катастрофа сталась, ймовірно, через навмисний напад на повітряне судно. Саме тому військове керівництво країни не зможе до кінця відкрити правду, адже це суперечить національним інтересам Ірану.

Спецпредставник прем'єр-міністра Канади щодо катастрофи Ральф Гудейл заявив, що розвідка Канади отримала цей аудіозапис в листопаді 2020 року.

Що кажуть про аудіозапис в Україні? Посол України в Канаді Андрій Шевченко зауважив, що про запис дізнався зі ЗМІ, хоча до цього часу канадська сторона активно співпрацювала з українською.

Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу