Президентские выборы в Иране состоялись 18 июня. Соответствующую информацию об их результатах распространили СМИ со ссылкой на главу МВД Ирана Абдолрезу Рахмани Фазли.

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В Иране на выборах победил Ибрагим Раиси

Ибрагим Раиси – глава Верховного суда Ирана. По окончательным результатам выборов он одержал победу, ведь:

за Ибрагима Раиси проголосовали 62% людей – это 17,9 миллиона избирателей;

– это 17,9 миллиона избирателей; всего 3,4 миллиона человек отдали голоса за его соперника – Мохсена Резаи;

все остальные конкуренты получили значительно меньшую поддержку.

Кстати, явка на выборах составила ориентировочно 48,8%. То есть проголосовали более 28,9 миллиона человек. В городах развернули 67 тысяч участков и 75 тысяч – на сельской территории.

Ибрагим Раиси: что известно

Политик родился в 1960 году. Получил религиозное образование, но работал в сфере права, в частности заместителем, а затем и главой прокуратуры.

60-летний Ибрагим Раиси, по данным ВВС, известен своей антизападной риторикой.

Перед тем, как возглавить Верховный суд, он был генпрокурором. В 2017 году уже баллотировался в президенты, но избрали его соперника.

Он имеет высшее звание шиитского духовенства – является аятоллой.

Справка. Аятолла – почетный титул, который предоставляют мусульманам-шиитам по решению народа, высший титул шиитского муджтахида. Аятолла в исламе неоспорим среди шиитских лидеров, а его поведение окружено ореолом святости.

Однако Раиси считают близким к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Раиси под санкциями США

В 1980-х годах он был в составе судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти". Тогда они отправили на казнь десятки тысяч людей.

Из-за этого США в 2019 году ввели санкции против него.

Вопрос иранского атома

Ранее он выступал против и критиковал соглашение "шестерки" международных посредников по иранскому атому (речь идет о тяжелом международном вопросе о режиме нераспространения иранского ядерного оружия и урегулирования ситуации по нему – 24 канал).

Но сейчас Ибрагим Раиси говорит, что готов выполнить условия соглашения, если к нему вернутся США. На посту политик также пообещал: