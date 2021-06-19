Президентские выборы в Иране состоялись 18 июня. Министерство внутренних дел уже объявило предварительные результаты голосования.

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Результаты выборов президента Ирана

Лидирует Ибрагим Раиси – его поддержали 17,8 миллиона избирателей.

– его поддержали 17,8 миллиона избирателей. Следующую строчку занимает Мохсен Резаи с 3,3 миллионами голосов, за ним идет Абдольнасер Хеммати - 2,4 миллиона, и Газизаде – 1 миллион.

Министерство информирует, что всего в выборах приняли участие 28,6 миллиона местных жителей. Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил его с победой.

К слову, результаты выборов президента Ирана были прогнозируемыми, они сопровождались отсевом кандидатов и массовым нежеланием людей участвовать в голосовании из-за общего разочарования и недоверия.

Ибрагим Раиси: что о нем известно

BBC сообщает, что он известен своей антизападной риторикой. Раиси считают близким к Верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Справка. Аятолла – почетный титул, который предоставляют мусульманам-шиитам по решению народа, высший титул шиитского муджтахида. Аятолла в исламе неоспоримый среди шиитских лидеров, а его поведение окружено ореолом святости.