Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Міністерство внутрішніх справ вже оголосило попередні результати голосування.

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Результати виборів президента Ірану

  • Лідирує Ібрагім Раїсі його підтримали 17,8 мільйона виборців.
  • Наступну сходинку посідає Мохсен Резаї з 3,3 мільйонами голосів, за ним йде Абдольнасер Хемматі – 2,4 мільйона та Газізаде – 1 мільйон.

Міністерство інформує, що загалом у виборах взяли участь 28,6 мільйона місцевих жителів. Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі та привітав його з перемогою.

До слова, результати виборів президента Ірану були прогнозованими, вони супроводжувалися відсівом кандидатів та масовим небажанням людей брати участь у голосуванні через загальні розчарування та недовіру.

Ібрагім Раїсі: що про нього відомо

  • BBC повідомляє, що він відомий своєю антизахідною риторикою. Раїсі вважають близьким до Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
  • Хаменеї 82 роки, багато хто пророкує, що наступником стане саме Раїсі. Він на понад 20 років молодший.
  • До призначення верховним суддею у 2019 році займав пости генпрокурора і заступника верховного судді.
  • Раїсі в 1988 році був одним з 4 суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті". Тоді вони відправили на страту десятки тисяч людей.
  • У 2017 році він вже брав участь у виборах президента, однак поступився Хасану Роухані.
  • США у 2019 році додали Раїсі до санаційного списку.