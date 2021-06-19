Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Міністерство внутрішніх справ вже оголосило попередні результати голосування.

Читайте також Повалення монархії в Ірані: як Близький Схід перетворився на зону нестабільності

Результати виборів президента Ірану

Лідирує Ібрагім Раїсі – його підтримали 17,8 мільйона виборців.

– його підтримали 17,8 мільйона виборців. Наступну сходинку посідає Мохсен Резаї з 3,3 мільйонами голосів, за ним йде Абдольнасер Хемматі – 2,4 мільйона та Газізаде – 1 мільйон.

Міністерство інформує, що загалом у виборах взяли участь 28,6 мільйона місцевих жителів. Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі та привітав його з перемогою.

До слова, результати виборів президента Ірану були прогнозованими, вони супроводжувалися відсівом кандидатів та масовим небажанням людей брати участь у голосуванні через загальні розчарування та недовіру.

Ібрагім Раїсі: що про нього відомо

BBC повідомляє, що він відомий своєю антизахідною риторикою. Раїсі вважають близьким до Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Довідка. Аятола – почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу, вищий титул шиїтського муджтахіду. Аятола в ісламі незаперечний серед шиїтських лідерів, а його поведінка оточена ореолом святості.