Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Міністерство внутрішніх справ вже оголосило попередні результати голосування.
Читайте також Повалення монархії в Ірані: як Близький Схід перетворився на зону нестабільності
Результати виборів президента Ірану
- Лідирує Ібрагім Раїсі – його підтримали 17,8 мільйона виборців.
- Наступну сходинку посідає Мохсен Резаї з 3,3 мільйонами голосів, за ним йде Абдольнасер Хемматі – 2,4 мільйона та Газізаде – 1 мільйон.
Міністерство інформує, що загалом у виборах взяли участь 28,6 мільйона місцевих жителів. Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі та привітав його з перемогою.
До слова, результати виборів президента Ірану були прогнозованими, вони супроводжувалися відсівом кандидатів та масовим небажанням людей брати участь у голосуванні через загальні розчарування та недовіру.
Ібрагім Раїсі: що про нього відомо
- BBC повідомляє, що він відомий своєю антизахідною риторикою. Раїсі вважають близьким до Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
- Хаменеї 82 роки, багато хто пророкує, що наступником стане саме Раїсі. Він на понад 20 років молодший.
- До призначення верховним суддею у 2019 році займав пости генпрокурора і заступника верховного судді.
- Раїсі в 1988 році був одним з 4 суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті". Тоді вони відправили на страту десятки тисяч людей.
- У 2017 році він вже брав участь у виборах президента, однак поступився Хасану Роухані.
- США у 2019 році додали Раїсі до санаційного списку.