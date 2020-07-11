Президент Ирана Рухани высказал идею, что сейчас в Иране нужно запретить всякие массовые собрания. Под запрет попали свадьбы, похороны и конференции.

Массовые мероприятия запретят из-за стремительного роста количества новых случаев коронавируса в Иране, сообщает издание Walla!

Узнайте Почему коронавирус пагубно влияет на весь организм: объяснение врачей

На такое радикальное решение повлияло в частности то, что за последние сутки в Иране от коронавируса умерли 188 человек. Всего за сутки выявили более 2000 новых случаев коронавируса.

В то же время Рухани настаивал на том, чтобы экономика страны оставалась в активной фазе, ведь ранние ограничения и лок-даун привели к распространению безработицы и падению национальной валюты.

Вскоре после выступления Рухани источник в Тегеранской полиции сообщил изданию, что правоохранители прибегли к закрытию банкетных залов в Тегеране.

Иран по состоянию на 11 июля занимает 9 место в рейтинге распространения COVID-19. Долгое время в течение марта-апреля Иран входил в тройку наиболее пораженных коронавирусом стран. После стабилизации ситуации, жесткий карантин здесь отменили, однако ситуация стремительно начала ухудшаться.

В целом в Иране уже 255 117 случаев COVID-19, 12635 человек скончались, 217 666 – выздоровели.



Где наибольший риск заразиться коронавируса / Инфографика 24 канала