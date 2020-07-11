В Ірані закликають заборонити весілля через коронавірус
Президент Ірану Хасан Рухані висловив ідею, що наразі в Ірані потрібно заборонити усілякі масові зібрання. Під заборону підпали весілля, поховання і конференції.
Масові заходи заборонять через стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу в Ірані, повідомляє видання Walla!
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На таке радикальне рішення вплинуло зокрема те, що за останню добу в Ірані від коронавірусу померли 188 осіб. Загалом за добу спостерегли понад 2000 нових випадків коронавірусу.
Водночас Рухані наполягав на тому, щоб економіка країни залишалася в активній фазі, адже раніші обмеження і лок-даун призвели до поширення безробіття та падіння національної валюти.
Незабаром після виступу Рухані джерело в Тегеранської поліції повідомило виданню, що правоохоронці вдалися до закриття бенкетних залів в Тегерані.
Іран станом на 11 липня посідає 9 сходинку в рейтингу поширення COVID-19. Тривалий час протягом березня-квітня Іран входив до трійки найбілш уражених коронавірусом країн. Після стабілізації ситуації, жорсткийц карантин тут скасували, однак ситуація стрімко пішла на погіршення.
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