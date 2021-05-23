Взрыв прогремел около 4 утра по местному времени на заводе под названием Sepahan Nargostar Chemical Industries. Жители населенных пунктов сначала подумали, что это землетрясение, настолько велика была мощность.

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Причины взрыва пока не сообщают

Местные власти пока не сообщают причины инцидента. Но уверяют, что обстоятельства установит расследование. На месте взрыва уже работают несколько следственных групп.

Завод находится под контролем Совбеза Ирана

Завод работает еще с 1941 года и производит промышленно-коммерческие взрывчатые материалы. Предприятие находится под контролем Совета нацбезопасности Ирана.

Важно! Завод расположен всего в 45 километрах от города Исфаган. В нем проживает 1 миллион 770 тысяч человек .

Смотрите на карте, где расположен город Исфаган: