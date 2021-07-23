С 17 июля иранцы выходят на улицы и призывают обеспечить их питьевой водой.

Важно В Иране не утихают уличные акции протеста из-за недостатка воды: видео

Какая сейчас ситуация в стране

Иранские правозащитники заявили, что в течение 19 – 20 июля в стране прошла 31 акция протеста. Власти направили в неспокойные регионы силовиков. Те разгоняли демонстрантов слезоточивым газом. А уже 23 июля на юго-запад Ирана направили военную технику.

Местом самых массовых протестов стал Хузестан, где воды нет в 702 населенных пунктах. Главный лозунг, которой все время скандируют демонстранты: "Хочу пить!". В то же время протесты в некоторых городах приобретают политическую окраску, превращаясь в антиправительственные.

Уже есть погибшие и пострадавшие

По данным властей, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 4 человека. В то же время в СМИ говорят о 17 жертвах. Стоит отметить, что у протестующих также есть огнестрельное оружие, так же как и у силовиков.

Власти направили военную технику в регион: смотрите видео

Позиция власти

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что "люди, что остались в 50-градусную жару без воды, имеют право жаловаться, протестовать и даже выходить на улицы", но тут же призвал жителей Хузестана "не радовать наших врагов ".

Мы должны разделять народ Хузестана и тех, кто выкрикивает неправильные (скорее всего, антиправительственные – 24 канал) лозунги. Несколько сотен человек – еще не народ,

– заявил он.

Роухани добавил, что в регион уже направили 500 тонн воды в цистернах, а вице-президент Эсхак Джахангири в ближайшее время отправится туда, чтобы разобраться с ситуацией на месте.

Обратите внимание! Количество осадков в Иране этим летом упало более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. От дефицита воды страдают сельское хозяйство и гидроэлектростанции, что приводит к отключениям энергии.