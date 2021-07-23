З 17 липня іранці виходять на вулиці та закликають владу забезпечити їх питною водою.

Важливо В Ірані не вщухають вуличні акції протесту через нестачу води: відео

Яка зараз ситуація в країні

Іранські правозахисники заявили, що протягом 19 – 20 липня у країні пройшла 31 протестна акція. Влада направила у неспокійні регіони силовиків. Ті розганяли демонстрантів сльозогінним газом. А вже 23 липня на південний захід Ірану направили військову техніку.

Місцем наймасовіших протестів став Хузестан, де води немає у 702 населених пунктах. Головне гасло, якої весь час скандують демонстранти: "Хочу пити!". Водночас протести у деяких містах набувають політичного забарвлення, перетворюючись на антиурядові.

Вже є загиблі та постраждалі

За даними влади, внаслідок заворушень загинули щонайменше 4 людини. Водночас у ЗМІ говорять про 17 жертв. Варто зазначити, що у протестувальників також є вогнепальна зброя, так само як і в силовиків.

Влада направила військову техніку у регіон: дивіться відео

Позиція влади

Президент Ірану Хасан Роухані сказав, що "люди, що залишилися в 50-градусну спеку без води, мають право скаржитися, протестувати та навіть виходити на вулиці", але тут же закликав жителів Хузестану "не тішити наших ворогів ".

Ми повинні розділяти народ Хузестану та тих, хто викрикує неправильні (швидше за все, антиурядові – 24 канал) гасла. Кілька сотень людей – ще не народ,

– заявив він.

Роухані додав, що в регіон вже направили 500 тонн води в цистернах, а віцепрезидент Есхак Джахангирі найближчим часом вирушить туди, щоб розібратися з ситуацією на місці.

Зверніть увагу! Кількість опадів в Ірані цього літа впала у понад 2 рази у порівнянні з минулим роком. Від дефіциту води страждають сільське господарство і гідроелектростанції, що призводить до відключень енергії.