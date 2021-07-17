Протести в іранській провінції Хузестан спалахнули у п'ятницю, 16 липня. Вони охопили відразу декілька населених пунктів.
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Наймасштабніша акція відбулася у Сусангерді – місті поруч з ірано-іракським кордоном. Левова частка його жителів – арабомовне населення.
Окрім того, акції протесту відбулися також в інших містах Хузестану – центру нафтовидобутку країни. Саме він забезпечує економічне життя країни.
Увечері 16 липня перекрили дорогу у Ахваз (столицю Хузестану). Силовики застосували проти населення сльозогінний газ та зброю.
Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що декілька людей отримали травми. Окрім того, повідомляють про щонайменше одну жертву. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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