Протести спалахнули після заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав, що ходити у громадські заклади можуть лише французи, у яких наявні санітарні перепустки.

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Також Макрон запевнив, що вакцинація обов'язкова для певного переліку професій. Це обурило громадян.

Люди вимагали свободу

Протестувальники кричали: "Свобода". Також люди виходили з плакатами, на яких був напис: "Проти диктатури". Щоб розігнати демонстрантів, поліція використала сльозогінний газ.

Майже 8 тисяч протестувальників

У поліції повідомили, що зафіксували приблизно 7800 протестувальників, зокрема:

1200 в Монпельє;

1000 у Марселі;

800 в Аннесі;

720 у Руані.

Протести в інших країнах