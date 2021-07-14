Протести спалахнули після заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав, що ходити у громадські заклади можуть лише французи, у яких наявні санітарні перепустки.
До теми У Грузії протестували через смерть журналіста: поліція затримала 12 активістів
Також Макрон запевнив, що вакцинація обов'язкова для певного переліку професій. Це обурило громадян.
Люди вимагали свободу
Протестувальники кричали: "Свобода". Також люди виходили з плакатами, на яких був напис: "Проти диктатури". Щоб розігнати демонстрантів, поліція використала сльозогінний газ.
Майже 8 тисяч протестувальників
У поліції повідомили, що зафіксували приблизно 7800 протестувальників, зокрема:
- 1200 в Монпельє;
- 1000 у Марселі;
- 800 в Аннесі;
- 720 у Руані.
Протести в інших країнах
- Через погану боротьбу влади з коронавірусом протести спалахнули на Кубі. Там люди невдоволені повільними темпами вакцинації.
- У Грузії 12 липня почали протестувати через смерть оператора Лексо Лашкарави після побиття.
- Під Верховною Радою України 14 липня протестували силовики-ветерани. Вони назвали це "попереджувальною акцією щодо перерахунку пенсій".